«Как вы попали в Неверленд?»: вышел первый трейлер фильма «Питер Пэн и Венди»

Walt Disney Studios опубликовал дебютный трейлер фильма «Питер Пэн и Венди». Его премьера состоится 28 апреля.
В ролике зрителям впервые показали Джуда Лоу в образе грозного капитана Крюка, одержимого идеей поймать Питера Пэна, который отрубил пирату левую руку и скормил ее крокодилу.
Новая адаптация классической диснеевской истории расскажет о сказочном острове Неверленд, где дети не взрослеют. По сюжету умеющий летать Питер Пэн приводит Венди и ее братьев в свой дом, показывая, насколько безграничны возможности волшебного мира. Там маленькая девочка отправится в удивительное путешествие и столкнется со злым пиратом капитаном Крюком.
В фильме «Питер Пэн и Венди» снимаются Джуд Лоу, Александер Молони, Эвер Андерсон, Яра Шахиди, Алисса Вапанатахк, Джошуа Пикеринг, Джейкоби Джуп, Молли Паркер, Алан Тудик и Джим Гаффиган.
В качестве режиссера выступил Дэвид Лоури («Легенда о Зеленом рыцаре»). Он же написал сценарий совместно с Тоби Хальбруксом.