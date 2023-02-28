«Как вы попали в Неверленд?»: вышел первый трейлер фильма «Питер Пэн и Венди»

Новая адаптация классической диснеевской истории расскажет о сказочном острове Неверленд, где дети не взрослеют. По сюжету умеющий летать Питер Пэн приводит Венди и ее братьев в свой дом, показывая, насколько безграничны возможности волшебного мира. Там маленькая девочка отправится в удивительное путешествие и столкнется со злым пиратом капитаном Крюком.