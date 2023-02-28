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Женщина подала в суд на Леди Гагу из‑за невыполненного обещания

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:07

Дженнифер МакБрайд, вернувшая Леди Гаге ее двух похищенных французских бульдогов, подала в суд Лос-Анджелеса на певицу из‑за невыполненного обещания — «без вопросов» заплатить 500 тыс. долларов. Об этом сообщает The Guardian.

МакБрайд арестовали и обвинили в краже собак Леди Гаги в феврале 2021 года. Во время ограбления был ранен выгульщик питомцев Райан Фишер. Через два дня женщина вернула бульдогов, за что певица объявила вознаграждение в 500 тыс. долларов. В это же время полиция заключила, что МакБрайд «не причастна и не связана» с инцидентом.

Вскоре МакБрайд все же выдвинули обвинение в получении украденного имущества и соучастии в покушении на убийство. Женщину приговорили к двум годам условно.

Теперь же МакБрайд утверждает, что Леди Гага нарушила обязательство. Она также обвиняет певицу в мошенничестве по причине ложного обещания и введения в заблуждение. Истец требует возмещения ущерба в размере не менее 1,5 млн долларов, включая компенсацию судебных издержек, «психических мучений», «боли и страданий».

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