Женщина подала в суд на Леди Гагу из‑за невыполненного обещания

МакБрайд арестовали и обвинили в краже собак Леди Гаги в феврале 2021 года. Во время ограбления был ранен выгульщик питомцев Райан Фишер. Через два дня женщина вернула бульдогов, за что певица объявила вознаграждение в 500 тыс. долларов. В это же время полиция заключила, что МакБрайд «не причастна и не связана» с инцидентом.