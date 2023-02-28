Facebook* и Instagram* помогут удалить сексуальный контент с несовершеннолетними

Facebook* и Instagram* выступили сооснователями платформы Take It Down, которая поможет удалить интимные изображения подростков в сети. Об этом говорится в блоге компании Meta*, которая владеет соцсетями.
Чтобы воспользоваться Take It Down, нужно подать заявку на ее сайте. Для этого, как утверждают в компании, не нужно загружать сами изображения, вместо этого программа создает их цифровой оттиск — хэш.
После одобрения заявки сервис начнет искать интимные изображения заявителей в приложениях, участвующих в проекте. Найденные фото и видео удалят и предотвратят их дальнейшую публикацию.
Воспользоваться сервисом смогут как подростки до 18 лет, так и взрослые люди, обеспокоенные распространением их изображений, сделанных, когда они были несовершеннолетними.
Ранее в Instagram добавили новые функции, чтобы подозрительным взрослым было еще сложнее общаться с подростками. Теперь такие совершеннолетние пользователи не видят аккаунты подростков при прокрутке списка людей, которым понравился пост, или при просмотре списка подписчиков.
* Facebook и Instagram принадлежат компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, их деятельность в стране запрещена.