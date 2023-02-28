Вышел трейлер второго сезона «Почки» с Любовью Аксеновой

Наташа пытается помочь Мише, которому тоже нужна пересадка, но он категорически против. Он стоит в очереди на пересадку, в которой перед ним еще 70 человек. Тогда Наташа решает спасти всех очередников, чтобы Мишу срочно прооперировали легальным образом.