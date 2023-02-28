Вышел трейлер второго сезона «Почки» с Любовью Аксеновой

Kion опубликовал дебютный трейлер второго сезона сериала «Почка». Релиз продолжения авантюрной комедии состоится 8 марта.
В центре второго сезона останется Наталья Кустова в исполнении Любови Аксеновой. По сюжету после пересадки почки в Хорватии она мучится от непреодолимой страсти к Мише, покойная мать которого отдала ей свой орган.
Наташа пытается помочь Мише, которому тоже нужна пересадка, но он категорически против. Он стоит в очереди на пересадку, в которой перед ним еще 70 человек. Тогда Наташа решает спасти всех очередников, чтобы Мишу срочно прооперировали легальным образом.
Вместе с Аксеновой в «Почке» сыграли Григорий Чабан, Дмитрий Лысенков, Антон Филипенко, Янина Лакоба и Николай Фоменко. За режиссуру отвечала Мария Шульгина, она же и написала сценарий совместно с Елизаветой Тихоновой. Шоураннер — Авдотья Смирнова.
Первый сезон «Почки» вышел 1 января 2022 года в онлайн-кинотеатре Kion и сразу же стал хитом платформы. Сериал был номинирован на премии АПКиТ, «Золотой орел», «Сделано в России» и попал в топы лучших сериалов 2022 года целого ряда российских изданий, среди которых «Афиша Daily».