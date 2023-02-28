В Подмосковье упал беспилотник

Вблизи деревни Губастово под Коломной упал беспилотник, сообщалось в нескольких телеграм-каналах. Губернатор Московской области подтвердил это.
«Целью, вероятно, был объект гражданской инфраструктуры, он не пострадал. Жертв и разрушений на земле нет», — написал Андрей Воробьев в своем телеграм-канале. ФСБ и «другие компетентные органы занимаются ситуацией», добавил он.
По данным телеграм-канала «112», дрон нашли в 100 метрах от компрессорной станции. Это объект «Газпрома», уточняет Shot.
Кому принадлежит БПЛА — неизвестно.
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