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В Подмосковье упал беспилотник

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:45

Вблизи деревни Губастово под Коломной упал беспилотник, сообщалось в нескольких телеграм-каналах. Губернатор Московской области подтвердил это.

«Целью, вероятно, был объект гражданской инфраструктуры, он не пострадал. Жертв и разрушений на земле нет», — написал Андрей Воробьев в своем телеграм-канале. ФСБ и «другие компетентные органы занимаются ситуацией», добавил он.

По данным телеграм-канала «112», дрон нашли в 100 метрах от компрессорной станции. Это объект «Газпрома», уточняет Shot.

Кому принадлежит БПЛА — неизвестно.

Утром 28 февраля дрон влетел в окно квартиры жилого дома в Белгороде. Никто не пострадал, жильцов эвакуировали. Накануне в городе нашли обломки трех беспилотников, сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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ФСБГазпром
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Андрей ВоробьевВячеслав Гладков
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