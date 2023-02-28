В Подмосковье упал беспилотник

«Целью, вероятно, был объект гражданской инфраструктуры, он не пострадал. Жертв и разрушений на земле нет», — написал Андрей Воробьев в своем телеграм-канале. ФСБ и «другие компетентные органы занимаются ситуацией», добавил он.