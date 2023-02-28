На «Винзаводе» стартовал новый сезон «Открытых студий»

На московском «Винзаводе» запустился девятый сезон «Открытых студий». Подробностями с «Афишей Daily» поделились организаторы.
Участниками нового сезона стали Саша Пучкова, Виталий Тюрлик, Farangiz Ra, Vivato Eka, Жения Кузьма, Саян Байгалиев, Мара Пилясинская, Даня Пирогов и Марина Кошлина. Вместе с ментором, арт-критиком Лерой Конончук, они сосредоточатся на разных художественных методологиях. Мотивы этого сезона — исследовательское искусство и воплощение знаний в ситуации гибридизации художественных стратегий.
В экспертный совет проекта на этот раз вошли: директор галереи Syntax Эльвира Тарноградская, основательница «Винзавода» Софья Троценко, куратор фонда V-A-C Андрей Паршиков, заведующий научно-методической работой ММОМА Алексей Масляев и директор галереи «Граунд Солянка» Екатерина Бочавар.
«Открытые студии» работают на «Винзаводе» с 2017 года. Проект объединяет принципы мастерской, резиденции и арт-школы. Благодаря ему художники могут сделать первые шаги в творчестве под руководством профессионалов, зрители — понаблюдать за созданием произведений искусства, коллекционеры — познакомиться с будущими звездами.