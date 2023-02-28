На «Винзаводе» стартовал новый сезон «Открытых студий»

«Открытые студии» работают на «Винзаводе» с 2017 года. Проект объединяет принципы мастерской, резиденции и арт-школы. Благодаря ему художники могут сделать первые шаги в творчестве под руководством профессионалов, зрители — понаблюдать за созданием произведений искусства, коллекционеры — познакомиться с будущими звездами.