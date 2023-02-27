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В возрасте 97 лет умер Боб Ричардс — единственный двукратный олимпийский чемпион в прыжках с шестом

Юлия Онодэра
Сегодня в 01:54

Единственный среди мужчин двукратный олимпийский чемпион в прыжках с шестом Боб Ричардс умер в возрасте 97 лет, всего спустя несколько дней после своего дня рождения. Об этом рассказал Reuters со ссылкой на сына спортсмена.

Тот написал на своей странице в фейсбуке*, что Боб Ричардс скончался утром 26 февраля во сне в окружении близких. «Он в лучшем месте теперь и в мире», — отметил Брендон Ричардс.

«Мы потеряли национальное достояние», — добавил он, вспомнив карьеру Боба Ричардса в качестве священника, легкоатлета и мотивационного оратора. «Он был первым мотивационным оратором. Он изобрел это», — заявил Брендон.

«Он был худеньким бедным ребенком из Иллинойса с заиканием. Он начал читать Библию и проповедовать, чтобы преодолеть заикание. Затем стал пастором и путешествовал по стране, читая проповеди тысячам людей, одновременно участвуя в соревнованиях по прыжкам с шестом», — напомнил сын Боба Ричардса.

Он отметил, что его отец был известен под прозвищем «прыгающий викарий» и «прыгающий с шестом пастор». Ричардс участвовал в трех Олимпийских играх: в 1948 году он стал бронзовым призером, в 1952 и 1956 годах — победителем Игр.

После спортивной карьеры Ричардс работал на телевидении, появлялся в спортивных программах и выступал с мотивационными речами. «Он был самым лучшим отцом, о котором я могла-либо мог просить», — добавил Брендон.

*Facebook принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.

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