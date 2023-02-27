Он отметил, что его отец был известен под прозвищем «прыгающий викарий» и «прыгающий с шестом пастор». Ричардс участвовал в трех Олимпийских играх: в 1948 году он стал бронзовым призером, в 1952 и 1956 годах — победителем Игр.