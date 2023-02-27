В Канаде госслужащим запретят использовать TikTok на рабочих устройствах

В Канаде госслужащим запретят с 1 марта использовать видеоплатформу TikTok на мобильных устройствах, которые им выдают для работы. Об этом сообщила газета National Post.
По мнению канадских властей, принадлежащая китайской компании ByteDance соцсеть представляет «неприемлемый уровень риска приватности и безопасности» и может быть подвержена кибераттакам.
В связи с этим приложение TikTok удалят со всех гаджетов, используемых госслужащами. Возможность вновь загрузить его будет заблокирована. Такое решение в правительстве назвали «мерами предосторожности».
Власти отметили, что пользоваться TikTok на личных устройствах не возбраняется. Ранее Европейская комиссия запретила своим сотрудникам загружать TikTok на любые свои гаджеты, используемые для работы.
Представитель TikTok в Канаде Даниэль Морган назвала решение канадских властей разочаровывающим. Она отметила, что отказ от TikTok «помешает чиновникам общаться с общественностью через платформу, любимую миллионами канадцев».