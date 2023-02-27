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В Петербурге разрешили снос Дома Басевича — памятника модерна 1912 года постройки

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:12

В Петербурге разрешили снос Дома Басевича — исторического здания в стиле модерна 1912 года постройки, расположенного на Петроградской стороне. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов города.

Куйбышевский районный суд отказал градозащитникам, которые выступали против строительства на месте Дома Басевича комплекса зданий для нужд Академии танца Бориса Эйфмана и одноименного театра балета.

Суд снял предварительные меры защиты с исторической постройки. Это означает, что по адресу Большая Пушкарская, 7 и 9, разрешили строительство. В Госстройнадзоре заверили, впрочем, что не планируют полностью сносить Дом Басевича.

В планах организации — сохранить «лицевую часть здания». Однако градозащитники уверены, что «реконструкция» дома «подразумевает практически полный снос».

«Будут разрушены все его дворовые и часть лицевого корпусов. Закон позволяет демонтаж исключительно аварийных конструкций — а не зданий — и требует их перечисления в проектной документации. Всего этого там нет», — заявили они.

По словам активистов, под снос пойдет более 75% постройки, в том числе ее фундамент. При этом судебная экспертиза показала, что Дом Басевича ремонтопригоден, отметили градозащитники.

Они намерены обжаловать решение суда и продолжать бороться за сохранение здания, признание его объектом культурного наследия, а также против возведения на его базе общежития Академии танца Бориса Эйфмана.

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Борис Эйфман
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