Игрок-любитель смог победить в го одну из сильнейших программ, используя простой трюк

Келлин Пелрин победил в го программу KataGo, основанную на нейросетях и способную обыгрывать игроков высшего уровня. Об этом сообщает Vice.
Уровень Пелрина в го — на 1 ниже высшего любительского рейтинга. Он смог выиграть у KataGo в 14 партиях из 15, но не самостоятельно — победную стратегию ему подсказала другая программа.
Пелрин воспользовался ПО, разработанным компанией Far AI для выявления недостатков в системах ИИ для игры в го. Программа сыграла против KataGo более 1 млн игр и обнаружила в ней слепую зону.
Тактика, предложенная Far AI, заключалась в том, чтобы создавать большую петлю из камней для окружения одной из групп противника и одновременно ставить камни в другие углы доски, чтобы отвлекать его. По словам Пелрина, KataGo не заметила своей уязвимости, даже когда окружение было почти полным. При этом игрок-человек легко бы выявил обманный маневр.
Как отмечает Vice, достижение Пелрина переворачивает репутацию систем ИИ для игры в го, сложившуюся за последние семь лет. В этот период многие считали машины непобедимыми для игроков-людей, но оказывается, у ИИ есть уязвимости, которые позволяют их одолеть даже любителю.
Репутация непобедимых у подобных программ появилась в 2016 году, когда AlphaGo от компании DeepMind (принадлежит Google) смогла победить сильнейшего игрока в го — на тот момент Ли Седоля — со счетом 4:1. В 2019 году он решил завершить карьеру и в качестве причины тому назвал ИИ: «Даже если я стану номером один, есть сущность, которую невозможно победить».
KataGo выпущена в 2019 году разработчиком Дэвидом Ву и основывается на методах AlphaGo. Однако по сравнению с последней в KataGo реализовано множество улучшений, позволяющих быстрее учиться и лучше играть.