Игрок-любитель смог победить в го одну из сильнейших программ, используя простой трюк

Тактика, предложенная Far AI, заключалась в том, чтобы создавать большую петлю из камней для окружения одной из групп противника и одновременно ставить камни в другие углы доски, чтобы отвлекать его. По словам Пелрина, KataGo не заметила своей уязвимости, даже когда окружение было почти полным. При этом игрок-человек легко бы выявил обманный маневр.