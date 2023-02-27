Охлобыстин на «Разговорах о важном» сравнил женщин с грибницами

Многие пользователи раскритиковали слова Охлобыстина. Они напомнили актеру, что сейчас не каменный век, и знание того, где малина, а где мишка, уже не столь актуально. Другие, впрочем, парировали: быть может, в России скоро все эти умения вновь будут востребованы?