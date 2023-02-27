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Охлобыстин на «Разговорах о важном» сравнил женщин с грибницами

Семён Гудошников
Сегодня в 19:32

Иван Охлобыстин выступил в качестве эксперта на одном из уроков «Разговоры о важном». Актер и священник, известный по роли в сериале «Интерны» и крику «Гойда!» на митинг-концерте на Красной площади, рассказал старшеклассникам о традиционных семейных ценностях. Вот несколько его цитат:

  • «Мужчина ответственен за внешний мир. Как охотник, он знает, где ловушка стоит, где мишка может лапу сосать. Он знает, где волки, он знает, где малина. И когда женщина выходит за ним, он ведет ее тропками, чтобы она не упала, не попала в капкан, мишка ее не съел, малину она нашла. А дома, когда он возвращается, женщина обустраивает мир свой так, чтобы ей было удобно готовить, детей воспитывать. Она хозяйка дома, он хозяин внешнего мира. Сочетание его и ее дает гармонию, симфонию».
  • «У нас Родина — мать, а отечество — это значит совет отцов, это больше такая функциональная и интеллектуальная составляющая».
  • «Внутренняя сила женщин — в способности к материнству. По факту своего биологического строения женщины все время обновляются. Это необходимо, чтобы они были готовы к деторождению. <…> Женщина как грибница — вокруг себя распространяет жизнь».

Многие пользователи раскритиковали слова Охлобыстина. Они напомнили актеру, что сейчас не каменный век, и знание того, где малина, а где мишка, уже не столь актуально. Другие, впрочем, парировали: быть может, в России скоро все эти умения вновь будут востребованы?

Некоторые школьники порадовались, что не смогли посмотреть эти «Разговоры о важном» на уроке из‑за технических неполадок.

Пытались найти в словах Охлобыстина и тайный смысл.

Без шуток тоже не обошлось.

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