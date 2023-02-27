На хористку Мариинского театра упали декорации. Ее госпитализировали, но затем отпустили домой

Во время спектакля «Снегурочка» по одноименной опере Николая Римского-Корсакова на Второй сцене Мариинского театра на хористку упали декорации — это случилось в ходе смены сценического оформления, передает местный телеканал «78».
Инцидент произошел вчера, 26 февраля. Девушка, чье имя не называется, была в каске. Ее доставили в Мариинскую больницу — медики диагностировали у артистки хора закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб теменной области.
Ей оказали помощь, а затем, как сообщает канал, отпустили домой в удовлетворительном состоянии. В театре заявили, что по состоянию на сегодняшнее утро девушка «чувствовала себя хорошо».
«Техники театра пишут объяснительные. Сама артистка претензий ни к кому не имеет и подавать заявление в полицию не планирует», — передает «78», добавляя, что детали произошедшего выясняются.