Реклама
Новости

На хористку Мариинского театра упали декорации. Ее госпитализировали, но затем отпустили домой

Денис Ламехов
Сегодня в 16:22

Во время спектакля «Снегурочка» по одноименной опере Николая Римского-Корсакова на Второй сцене Мариинского театра на хористку упали декорации — это случилось в ходе смены сценического оформления, передает местный телеканал «78».

Инцидент произошел вчера, 26 февраля. Девушка, чье имя не называется, была в каске. Ее доставили в Мариинскую больницу — медики диагностировали у артистки хора закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб теменной области.

Ей оказали помощь, а затем, как сообщает канал, отпустили домой в удовлетворительном состоянии. В театре заявили, что по состоянию на сегодняшнее утро девушка «чувствовала себя хорошо».

«Техники театра пишут объяснительные. Сама артистка претензий ни к кому не имеет и подавать заявление в полицию не планирует», — передает «78», добавляя, что детали произошедшего выясняются.

расскажите друзьям
люди
Николай Римский-корсаков
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»