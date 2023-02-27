«Афиша» выпустила документальный фильм «Эффект Бильбао» о благоустройстве российских городов

«Афиша» представила документальный проект о том, как благоустройство меняет социальный ландшафт всего городского пространства — в градостроительстве это называется эффектом Бильбао. Фильм об опыте переустройства мест в Дербенте, Казани, Красноярске и Новой Ладоге можно посмотреть здесь.