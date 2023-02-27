«Афиша» выпустила документальный фильм «Эффект Бильбао» о благоустройстве российских городов

«Афиша» представила документальный проект о том, как благоустройство меняет социальный ландшафт всего городского пространства — в градостроительстве это называется эффектом Бильбао. Фильм об опыте переустройства мест в Дербенте, Казани, Красноярске и Новой Ладоге можно посмотреть здесь.
«Эффект Бильбао» показывает три проекта благоустройства:
- Песочный цвет Дербента, план обновления которого уже называют самым масштабным и обсуждаемым проектом в архитектурной среде за последние несколько лет.
- Набережная озера Нижний Кабан в Казани, о которой расскажет и которую предложит посмотреть любой таксист, экскурсовод или менеджер отеля сразу после традиционной визитной карточки города — мечети Кул-Шариф.
- Обустройство Новой Ладоги, набережной на правом берегу Енисея в Красноярске. Ею занимались местные жители и авторы проекта реконструкции центрального городского проспекта.
В фильме о своем опыте рассказывают главный архитектор Дербента Иса Магомедов, директор института развития городов Татарстана Наиля Зиннатуллина, директор Центра компетенции Ленинградской области по развитию городской среды и умному городу Екатерина Манжула, ведущие архитекторы и соавторы проектов. Вместе с ними о влиянии общественных пространств на социум размышляют директор музея архитектуры имени Щусева Елизавета Лихачева и главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
Генеральным продюсером «Эффекта Бильбао» выступил главный редактор «Афиши Daily» Трифон Бебутов.