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«Афиша» выпустила документальный фильм «Эффект Бильбао» о благоустройстве российских городов

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:59

«Афиша» представила документальный проект о том, как благоустройство меняет социальный ландшафт всего городского пространства — в градостроительстве это называется эффектом Бильбао. Фильм об опыте переустройства мест в Дербенте, Казани, Красноярске и Новой Ладоге можно посмотреть здесь.

«Эффект Бильбао» показывает три проекта благоустройства:

  • Песочный цвет Дербента, план обновления которого уже называют самым масштабным и обсуждаемым проектом в архитектурной среде за последние несколько лет.
  • Набережная озера Нижний Кабан в Казани, о которой расскажет и которую предложит посмотреть любой таксист, экскурсовод или менеджер отеля сразу после традиционной визитной карточки города — мечети Кул-Шариф.
  • Обустройство Новой Ладоги, набережной на правом берегу Енисея в Красноярске. Ею занимались местные жители и авторы проекта реконструкции центрального городского проспекта.

В фильме о своем опыте рассказывают главный архитектор Дербента Иса Магомедов, директор института развития городов Татарстана Наиля Зиннатуллина, директор Центра компетенции Ленинградской области по развитию городской среды и умному городу Екатерина Манжула, ведущие архитекторы и соавторы проектов. Вместе с ними о влиянии общественных пространств на социум размышляют директор музея архитектуры имени Щусева Елизавета Лихачева и главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Генеральным продюсером «Эффекта Бильбао» выступил главный редактор «Афиши Daily» Трифон Бебутов.

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Елизавета ЛихачеваСергей Кузнецов
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