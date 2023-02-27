Режиссера Всеволода Лисовского арестовали на 15 суток на следующий день после освобождения

Лисовского задержали 10 февраля, тогда же ему назначили 15 суток ареста по протоколу о неповиновении сотрудникам полиции и отправили отбывать срок в Центр временного содержания мигрантов в Сахарово. На свободу режиссер должен был выйти 26 февраля, но при выходе из спецприемника его задержали вновь и составили протокол о неповиновении полиции.