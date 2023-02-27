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Режиссера Всеволода Лисовского арестовали на 15 суток на следующий день после освобождения

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:36

Суд в Москве арестовал режиссера «Театра переходного периода» Всеволода Лисовского на 15 суток по обвинению в неповиновении полиции. Об этом в соцсетях сообщила его дочь Ева Лисовская.

«Суд закончился. Приговор — 15 суток. Суд отказался принять доказательства невиновности папы со стороны защиты: свидетелей не вызвали, от видео, которые подтверждали, что папа не выходил за пределы Сахарово, отказались», — написала Лисовская.

Лисовского задержали 10 февраля, тогда же ему назначили 15 суток ареста по протоколу о неповиновении сотрудникам полиции и отправили отбывать срок в Центр временного содержания мигрантов в Сахарово. На свободу режиссер должен был выйти 26 февраля, но при выходе из спецприемника его задержали вновь и составили протокол о неповиновении полиции.

Ранее Лисовского дважды задерживали во время показа спектакля по пьесе немецкого драматурга Бертольда Брехта «Страх и отчаяние в Третьей империи» и штрафовали на 50 тыс. рублей за дискредитацию российской армии.

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Всеволод ЛисовскийБертольд Брехт
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