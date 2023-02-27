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Okko выпустил проект «Проблемы первого мира» — о ключевых социальных тенденциях в западных странах

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:20

В онлайн-кинотеатре Okko состоялась премьера документального пятисерийного проекта «Проблемы первого мира». Он создан при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

«30 лет назад закончилась холодная война. Развал СССР превратил Америку и Европу в центр мира. Футурологам казалось, что наступил конец истории: войны закончились, а бедность, болезни и голод вот-вот исчезнут навсегда. Но вместо решения старых проблем богатейшие страны планеты принялись плодить новые», — гласит синопсис сериала.

Первая серия проекта расскажет, как движение «Black Lives Matter превратилось в травлю белых людей и почему признаки расизма ищут даже в творчестве Шекспира». Второй эпизод затронет вопрос, как миграция влияет на возникновение масштабных кризисов, а третий осветит тему «Кризис демократии: новый тип политики или ее смерть?».

В четвертой серии авторы проекта расскажут о коренных народах Америки и Европы, а пятая объяснит, как борьба за справедливость превратилась в инструмент публичного осуждения.

Продюсером «Проблем первого мира» выступил главный редактор издания «Лента.ру» Владимир Тодоров.

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Владимир Тодоров
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