Первая серия проекта расскажет, как движение «Black Lives Matter превратилось в травлю белых людей и почему признаки расизма ищут даже в творчестве Шекспира». Второй эпизод затронет вопрос, как миграция влияет на возникновение масштабных кризисов, а третий осветит тему «Кризис демократии: новый тип политики или ее смерть?».