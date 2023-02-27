В онлайн-кинотеатре Okko состоялась премьера документального пятисерийного проекта «Проблемы первого мира». Он создан при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).
«30 лет назад закончилась холодная война. Развал СССР превратил Америку и Европу в центр мира. Футурологам казалось, что наступил конец истории: войны закончились, а бедность, болезни и голод вот-вот исчезнут навсегда. Но вместо решения старых проблем богатейшие страны планеты принялись плодить новые», — гласит синопсис сериала.
Первая серия проекта расскажет, как движение «Black Lives Matter превратилось в травлю белых людей и почему признаки расизма ищут даже в творчестве Шекспира». Второй эпизод затронет вопрос, как миграция влияет на возникновение масштабных кризисов, а третий осветит тему «Кризис демократии: новый тип политики или ее смерть?».
В четвертой серии авторы проекта расскажут о коренных народах Америки и Европы, а пятая объяснит, как борьба за справедливость превратилась в инструмент публичного осуждения.