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Nokia обновила свой логотип впервые за 60 лет

Дарья Мельникова
Сегодня в 12:41

Nokia решила перезапустить бренд, обновив логотип впервые за 60 лет. Об этом сообщает Reuters.

«Новый логотип компании символизирует энергичную, динамичную и современную Nokia, демонстрируя ее ценности и предназначение. Он был разработан как символ сотрудничества», — сказано в заявлении компании.

Теперь логотип состоит из пяти фигур, образующих слово Nokia, где у букв N и K усечены вертикальные черты. Помимо этого, фирменный синий цвет заменен на другой диапазон цветов в зависимости от использования.

Гендиректор компании Пекка Лундмарк рассказал, что Nokia хочет уделить большое внимание 5G-сетям и промышленной цифровизации, что «кардинально отличается от ассоциации с устаревшими мобильными телефонами». «Теперь мы компания с технологиями для бизнеса», — подчеркнул он.

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