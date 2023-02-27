В возрасте 71 года умер политолог и основатель «Фонда эффективной политики» Глеб Павловский. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на его друга и заведующего кафедрой местного самоуправления «Высшей школы экономики» Симона Кордонского.