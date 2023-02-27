В возрасте 71 года умер политолог и основатель «Фонда эффективной политики» Глеб Павловский. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на его друга и заведующего кафедрой местного самоуправления «Высшей школы экономики» Симона Кордонского.
Павловский скончался ночью 27 февраля после тяжелой болезни.
Глеб Павловский родился 5 марта 1951 года в Одессе. В 1991–1992 годах он занимал должность заместителя председателя правления издательского дома «Коммерсантъ», в 1994–1995 годах был редактором и издателем «Пределы власти». В 1995–1996 годах — учредителем и соредактором журналистского обозрения «Среда».
В 1995 году Павловский основал «Фонд эффективной политики», разрабатывавший президентскую кампанию Владимира Путина 2000 года. В апреле 2011 года администрация президента расторгла контракт с фондом. С 2012-го Павловский занял сторону политической оппозиции в России.