В ТЦ четырех городов России задерживают участников ЧВК «Редан». В Петербурге более 130 задержанных

В торговом центре «Галерея» в центре Петербурга массово задерживают подростков, связанных с новой субкультурой ЧВК «Редан». Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на очевидцев и источники в полиции.
Собеседники в правоохранительных органах сказали изданию, что количество задержанных достигло 131. ТРЦ на время закрывали, посетителей, которые были внутри, выпускали наружу после проверки.
Один школьник в черной одежде с пауком — символом ЧВК «Редан» — пострадал. По данным «Фонтанки», на него набросились другие подростки, полицейские предполагают, что акция была спланирована.
В Москве облавы на школьников в ТЦ начались 24 февраля, сообщила накануне «Лента.ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Первая драка с участием членов ЧВК «Редан» произошла 19 февраля в московском «Авиапарке». Затем потасовки продолжились в «Авиапарке» и «Маркос-Молле».
ЧВК «Редан» — молодежная субкультура, которая использует символику из манги «Hunter X Hunter» о преступной группировке и одноименного аниме. Ее приверженцы носят черные длинные волосы, клетчатые штаны и черные футболки с пауком и цифрой «4». Эта цифра означает порядковый номер одного из героев аниме.
Члены ЧВК «Редан» отмечают, что не имеют ничего общего с реальными военными подразделениями. В одном их крупных сообществ «Редана» во «ВКонтакте» говорится: «Сообщество не пропагандирует терроризм, суицид, самоповреждения, наркотики, насилие и другие противоправные действия».