В ТЦ четырех городов России задерживают участников ЧВК «Редан». В Петербурге более 130 задержанных

Baza пишет, что облавы на ЧВК «Редан» также произошли в Курске, Новосибирске и Казани. Inkazan сообщает, что в городском ТЦ «Тандем» задержана «толпа молодых людей», не уточняя их количество. В Новосибирске облава произошла в ТРЦ «Галерея».