Андрей Кончаловский поставил спектакль по фильму Бергмана на сцене Театра имени Моссовета

26 февраля на сцене Театра имени Моссовета пройдет премьера спектакля «Супружеская жизнь. Перестройка» Андрея Кончаловского. Об этом сообщает ТАСС.
Спектакль поставлен по мотивам фильма Ингмара Бергмана «Сцены из супружеской жизни». Кончаловский перенес действие в Россию времен перестройки. В центре повествования — супружеская пара и их взаимоотношения, меняющиеся на протяжении 20 лет.
Главную роль исполняет актриса Юлия Высоцкая. Ее партнер — Алексей Розин, сыгравший главную роль в спектакле Кончаловского «Укрощение строптивой» и фильме Андрея Звягинцева «Нелюбовь».
Следующий показ после премьерного состоится 11 марта.
Картина Бергмана «Сцены из супружеской жизни» вышла в 1974 году и получила несколько кинопремий, включая «Золотой глобус» и премию Национального общества кинокритиков США.