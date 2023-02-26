Андрей Кончаловский поставил спектакль по фильму Бергмана на сцене Театра имени Моссовета

Спектакль поставлен по мотивам фильма Ингмара Бергмана «Сцены из супружеской жизни». Кончаловский перенес действие в Россию времен перестройки. В центре повествования — супружеская пара и их взаимоотношения, меняющиеся на протяжении 20 лет.