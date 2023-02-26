У берегов Италии разбилась лодка с мигрантами. Погибли минимум 45 человек

В 20 километрах от берега итальянского города Кротоне региона Калабрия разбилась лодка с нелегальными мигрантами. Погибли минимум 45 человек, включая 8 детей, сообщает газета Corriere della Sera со ссылкой на местные власти и источники в полиции.
Сколько всего человек было на рыбацкой лодке, точно неизвестно. Спасатели оценивают их число в 150, выжившие говорят, что их было 180–250. Оценка затруднена тем, что мигранты не говорят по-английски.
Спасательные службы предполагают, что жертв может быть значительно больше — более 100. На данный момент спасено 80 человек, из которых 59 размещены в местном Центре просителей убежища, еще 21 госпитализирован в больницу Кротоне.
Лодка с мигрантами вышла четыре дня назад из порта Измир в Турции. На борту были граждане Ирана, Афганистана и Пакистана. В ходе плавания она прибилась к скалам и разбилась надвое из‑за волн.
Президент Италии Серджо Маттарелла выразил скорбь по поводу крушения лодки и призвал к «решительным действиям» по устранению причин потока мигрантов — войн, терроризма, нищеты, воздействий глобального изменения климата. Он также раскритиковал Европейский союз, заявив, что ЕС должен взять ответственность за регулирование миграции, чтобы пресечь торговлю людьми.