Участница конкурса по поеданию блинов в Омской области подавилась и умерла

Жительница Омской области умерла во время конкурса по поеданию блинов. Об этом пишет РИА «Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
38-летняя женщина находилась в санатории «Коммунальник». С самого утра 25 февраля там проходили праздничные мероприятия, в которых она активно принимала участие.
Во время конкурсов с блинами местная жительница «по всей видимости, подавилась», сказал источник агентства. Свидетели произошедшего вызвали скорую помощь, но женщина скончалась еще до ее приезда.
Информацию подтвердили в областном УМВД. Проводится проверка случившегося.