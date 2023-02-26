Реклама
Новости

Участница конкурса по поеданию блинов в Омской области подавилась и умерла

Виктория Шанина
Сегодня в 15:16

Жительница Омской области умерла во время конкурса по поеданию блинов. Об этом пишет РИА «Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

38-летняя женщина находилась в санатории «Коммунальник». С самого утра 25 февраля там проходили праздничные мероприятия, в которых она активно принимала участие.

Во время конкурсов с блинами местная жительница «по всей видимости, подавилась», сказал источник агентства. Свидетели произошедшего вызвали скорую помощь, но женщина скончалась еще до ее приезда.

Информацию подтвердили в областном УМВД. Проводится проверка случившегося.

расскажите друзьям
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»