Яхту Дрейка и 21 Savage грабят девушки-пираты в новом клипе «Spin Bout U»

В клипе рэперы спасают девушку, тонущую в океане, и приводят ее на борт яхты. Героиня соблазняет Дрейка, после чего дует ему в лицо снотворным. Тогда на борт поднимаются ее сообщницы — они крадут драгоценности и оружие, убивают музыкантов и разрушают яхту. В главной роли снялась плюс-сайз-модель Прешес Ли.