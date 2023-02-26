Яхту Дрейка и 21 Savage грабят девушки-пираты в новом клипе «Spin Bout U»

Дрейк и 21 Savage выпустили совместный клип «Spin Bout U» с их недавнего альбома «Her Loss».
В клипе рэперы спасают девушку, тонущую в океане, и приводят ее на борт яхты. Героиня соблазняет Дрейка, после чего дует ему в лицо снотворным. Тогда на борт поднимаются ее сообщницы — они крадут драгоценности и оружие, убивают музыкантов и разрушают яхту. В главной роли снялась плюс-сайз-модель Прешес Ли.
Альбом «Her Loss» увидел свет 4 ноября — через пару недель после его официального анонса. На пластинку попали 16 треков, в одном из которых поучаствовал единственный приглашенный артист — Трэвис Скотт.