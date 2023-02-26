Петрозаводск, Белгород, Томск, Архангельск и Вологда: самые культурные города России по версии ВШЭ

Петрозаводск оказался лидером среди городов России по культурному капиталу. Рейтинг составила Высшая школа экономики, а результаты исследования опубликовали «Известия».
В первую пятерку самых культурных российских городов также вошли Белгород, Томск, Архангельск и Вологда. Следом идут Саранск, Якутск, Калининград, Екатеринбург и Иркутск.
Петербург, который неофициально называют культурной столицей, занял только 13-е место. А Москва оказалась на 28-й строчке.
Авторы исследования отмечают, что в рейтинге учитывалось не только наличие и разнообразие культурной инфраструктуры в городах. Оценивалось также, насколько часто жители ею пользуются.
«У людей из первого десятка городов больше шансов для культурного роста. Это может быть связано с тем, что человек в некрупных городах располагает гораздо большим количеством свободного времени», — объясняет заведующий лабораторией исследований культуры факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Руслан Хестанов.
Доцент кафедры социокультурных практик и коммуникаций факультета культурологии РГГУ Мария Золотухина отмечает, что Москва, безусловно, «предлагает много возможностей, но они оказываются невостребованными».
«Видимо, этому виной пресыщенность столичных жителей — мало кто регулярно ходит на постоянные экспозиции в музеи, если речь не идет об образовательных программах для детей. Хотя, конечно, нельзя сказать, что театры, ярмарки, фестивали и выставки пустуют, поэтому Москва и заняла место в первой половине рейтинга», — говорит Золотухина.