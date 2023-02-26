Петрозаводск, Белгород, Томск, Архангельск и Вологда: самые культурные города России по версии ВШЭ

«Видимо, этому виной пресыщенность столичных жителей — мало кто регулярно ходит на постоянные экспозиции в музеи, если речь не идет об образовательных программах для детей. Хотя, конечно, нельзя сказать, что театры, ярмарки, фестивали и выставки пустуют, поэтому Москва и заняла место в первой половине рейтинга», — говорит Золотухина.