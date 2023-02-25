Spotify запустил диджея внутри приложения. Он работает на основе искусственного интеллекта

«Он отсортирует последнюю музыку и вспомнит некоторые из ваших старых фаворитов — может быть, даже вернет в памяти ту песню, которую вы не слушали годами. Затем он проанализирует, что вам может понравиться, и представит поток песен, подобранных специально для вас. Более того, он постоянно обновляет треклист на основе ваших отзывов», — говорят разработчики Spotify. Они отметили, что чем больше пользователь разговаривает с диджеем, тем лучше становятся его рекомендации.