Spotify запустил диджея внутри приложения. Он работает на основе искусственного интеллекта

Spotify представил функцию диджея, работающую на основе искусственного интеллекта. Она подстраивается под привычки пользователя и воспроизводит его любимые песни.
В своем блоге стриминг пишет, что диджей «настолько хорошо знает вас и ваш музыкальный вкус, что может выбрать за вас, какую композицию включить». Перед проигрыванием нового трека диджей «потрясающе реалистичным голосом» расскажет о самой композиции и ее авторе.
«Он отсортирует последнюю музыку и вспомнит некоторые из ваших старых фаворитов — может быть, даже вернет в памяти ту песню, которую вы не слушали годами. Затем он проанализирует, что вам может понравиться, и представит поток песен, подобранных специально для вас. Более того, он постоянно обновляет треклист на основе ваших отзывов», — говорят разработчики Spotify. Они отметили, что чем больше пользователь разговаривает с диджеем, тем лучше становятся его рекомендации.
Ранее в этом месяце Spotify стал первым музыкальным стримингом с более чем 200 млн платных пользователей — это на 14% больше, чем в 2021 году. Еще 295 млн слушателей использовали Spotify без подписки, то есть в бесплатной версии с рекламой.