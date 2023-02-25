Создатель «Настоящего детектива» Ник Пиццолатто снимет инди-драму о неудачливом комике

Пиццолатто экранизирует историю о неудачливом комике и эстрадном певце (это один и тот же человек), который путешествует по современному Лас-Вегасу вместе с позабытыми личностями из прошлого. В фильме снимутся Винс Вон и Мишель Монахан, с которыми сценарист работал над «Настоящим детективом» и грядущей «Непослушной обезьяной».