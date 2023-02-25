Создатель «Настоящего детектива» Ник Пиццолатто снимет инди-драму о неудачливом комике

Создатель и автор сценария «Настоящего детектива» (кроме четвертого сезона) Ник Пиццолатто станет режиссером своего первого полнометражного фильма под названием «Easy’s Waltz». Он также напишет сценарий к инди-драме, сообщает Deadline.
Пиццолатто экранизирует историю о неудачливом комике и эстрадном певце (это один и тот же человек), который путешествует по современному Лас-Вегасу вместе с позабытыми личностями из прошлого. В фильме снимутся Винс Вон и Мишель Монахан, с которыми сценарист работал над «Настоящим детективом» и грядущей «Непослушной обезьяной».
«Easy’s Waltz» описывается как нечто среднее между «Тусовщиками» и «Звезда родилась».
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