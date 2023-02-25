В Московской консерватории представят проект «Три гения. Три шедевра»

В консерватории прозвучат симфоническая поэма «Ночь на Лысой горе» Модеста Мусоргского в авторской версии, «Море» Клода Дебюсси и Пятая симфония Петра Чайковского. Без малого полвека симфонический оркестр возглавляет Владимир Федосеев, отметивший в прошлом году 90-летие.