В Московской консерватории представят проект «Три гения. Три шедевра»

18 марта на сцене Большого зала Московской консерватории выступит Большой симфонический оркестр имени Чайковского. Коллектив представит проект «Три гения. Три шедевра», билеты на который можно купить тут.
В консерватории прозвучат симфоническая поэма «Ночь на Лысой горе» Модеста Мусоргского в авторской версии, «Море» Клода Дебюсси и Пятая симфония Петра Чайковского. Без малого полвека симфонический оркестр возглавляет Владимир Федосеев, отметивший в прошлом году 90-летие.
Дирижировать выступление оркестра впервые будет Иван Рудин, гендиректор концертного зала «Зарядье» и худрук Московского государственного симфонического оркестра. Ранее он выступал с БСО только как пианист.