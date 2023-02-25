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В Московской консерватории представят проект «Три гения. Три шедевра»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:58

18 марта на сцене Большого зала Московской консерватории выступит Большой симфонический оркестр имени Чайковского. Коллектив представит проект «Три гения. Три шедевра», билеты на который можно купить тут.

В консерватории прозвучат симфоническая поэма «Ночь на Лысой горе» Модеста Мусоргского в авторской версии, «Море» Клода Дебюсси и Пятая симфония Петра Чайковского. Без малого полвека симфонический оркестр возглавляет Владимир Федосеев, отметивший в прошлом году 90-летие.

Дирижировать выступление оркестра впервые будет Иван Рудин, гендиректор концертного зала «Зарядье» и худрук Московского государственного симфонического оркестра. Ранее он выступал с БСО только как пианист.

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Петр ЧайковскийМодест МусоргскийВладимир Федосеев
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