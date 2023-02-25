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Вышел трейлер комедии о супергеройском кино «Курение вызывает кашель». Она дебютировал в Каннах

Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:46

В сети вышел трейлер комедии «Курение вызывает кашель» режиссера Кантена Дюпье. Фильм, вдохновленный «Могучими рейнджерами» и обыгрывающий клише супергеройского кино, впервые показали на Каннском кинофестивале.

«Курение вызывает кашель» рассказывает о табачном отряде, команде дружинников, борющихся за спасение мира. В трейлере они побеждают монстра и берут неделю для передышки, полной абсурдных ситуаций и нелепых шуток.

Дюпье известен своими причудливыми сценариями и фильмами, которые часто не для широкой аудитории. Впервые он получил известность благодаря фильму «Шина» 2010 года, в котором ожившая автомобильная шина катается по маленькому городу и убивает людей.

В «Курение вызывает кашель» снялись Жиль Лелуш, Анаис Демустье, Венсан Лакост, Жан-Паскаль Зади, Оулая Амамра и Адель Экзаркопулос.

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Квентин ДюпьеВенсан ЛакостАдель Экзаркопулос
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