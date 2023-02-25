Warner Bros. готовит новые фильмы по вселенной «Властелина Колец»

Студия Warner Bros. снимет новые фильмы по вселенной «Властелина Колец», пишет Variety со ссылкой на выступление гендиректора WB Дэвида Заслава.
Он сообщил, что недавно назначенные руководители Warner Майкл Де Лука и Пэм Абди заключили сделку по созданию ряда лент, основанных на книгах Джона Рональда Руэла Толкина. Точное количество картин и их литературные первоисточники не уточняются.
Проекты разрабатываются в рамках многолетнего соглашения со шведской компанией Embracer Group — она владеет правами на произведения Толкина.
Режиссер двух толкиновских трилогий Питер Джексон, а также его соавторы Фрэн Уолш и Филиппа Бойенс заявили, что Warner держит их «в курсе каждого шага касаемо этой инициативы». При этом, как передает издание, отвечающие за проект кинематографисты еще не назначены.
Де Лука и Абди сообщили: «При всем масштабе и детализации трилогий огромная, сложная, потрясающая вселенная, придуманная Толкином, остается в значительной степени неисследованной».
В настоящее время Warner Bros. Animation работает над аниме «Властелин Колец: Война Рохиррима». Проект расскажет о судьбе Хельма Молоторукого, девятого короля Рохана, который обладал экстраординарной физической силой.
Оригинальная трилогия — одна из самых прибыльных серий кинолент в истории. Она взяла 17 «Оскаров» из 30 номинаций, а заключительная картина «Возвращение короля» выиграла все 11 наград, на которые была номинирована. Это рекорд Американской киноакадемии для одного фильма.