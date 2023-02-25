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Warner Bros. готовит новые фильмы по вселенной «Властелина Колец»

Денис Ламехов
Сегодня в 13:00

Студия Warner Bros. снимет новые фильмы по вселенной «Властелина Колец», пишет Variety со ссылкой на выступление гендиректора WB Дэвида Заслава.

Он сообщил, что недавно назначенные руководители Warner Майкл Де Лука и Пэм Абди заключили сделку по созданию ряда лент, основанных на книгах Джона Рональда Руэла Толкина. Точное количество картин и их литературные первоисточники не уточняются.

Проекты разрабатываются в рамках многолетнего соглашения со шведской компанией Embracer Group — она владеет правами на произведения Толкина.

Режиссер двух толкиновских трилогий Питер Джексон, а также его соавторы Фрэн Уолш и Филиппа Бойенс заявили, что Warner держит их «в курсе каждого шага касаемо этой инициативы». При этом, как передает издание, отвечающие за проект кинематографисты еще не назначены.

Де Лука и Абди сообщили: «При всем масштабе и детализации трилогий огромная, сложная, потрясающая вселенная, придуманная Толкином, остается в значительной степени неисследованной».

В настоящее время Warner Bros. Animation работает над аниме «Властелин Колец: Война Рохиррима». Проект расскажет о судьбе Хельма Молоторукого, девятого короля Рохана, который обладал экстраординарной физической силой.

Оригинальная трилогия — одна из самых прибыльных серий кинолент в истории. Она взяла 17 «Оскаров» из 30 номинаций, а заключительная картина «Возвращение короля» выиграла все 11 наград, на которые была номинирована. Это рекорд Американской киноакадемии для одного фильма.

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