Warner Bros. готовит новые фильмы по вселенной «Властелина Колец»

Режиссер двух толкиновских трилогий Питер Джексон, а также его соавторы Фрэн Уолш и Филиппа Бойенс заявили, что Warner держит их «в курсе каждого шага касаемо этой инициативы». При этом, как передает издание, отвечающие за проект кинематографисты еще не назначены.