ВОЗ заявила о сокращении заболеваемости COVID-19 в мире на 89%

В отчете организации говорится, что за последние 28 дней (с 23 января по 19 февраля) во всем мире выявили 5,3 млн случаев, что меньше на 89% по сравнению с предыдущими 28 днями, также было зафиксировано более 48 тыс. смертей — на 62% меньше.