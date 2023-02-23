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ВОЗ заявила о сокращении заболеваемости COVID-19 в мире на 89%

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:56

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о снижении числа случаев заболевания COVID-19 во всем мире.

В отчете организации говорится, что за последние 28 дней (с 23 января по 19 февраля) во всем мире выявили 5,3 млн случаев, что меньше на 89% по сравнению с предыдущими 28 днями, также было зафиксировано более 48 тыс. смертей — на 62% меньше.

С начала пандемии во всем мире было зарегистрировано более 757 млн подтвержденных случаев и более 6,8 млн смертей по состоянию на 13 февраля 2023 года.

Пандемия коронавируса началась в 2019 году в китайской провинции Ухань. В 2020-м в России ковид был включен в перечень опасных заболеваний наряду с чумой, туберкулезом, ВИЧ и сибирской язвой.

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