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В Белгородской области упал самолет Минобороны России. Пилот погиб

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:18
Обновлено в 11:59:

В Минобороны сообщили о гибели пилота Су-25. Слова ведомства передает ТАСС.

В Белгородской области упал самолет Су-25 Минобороны России. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Причина произошедшего выясняется. Ситуация под контролем», — написал он.

Пилот боевого самолета катапультировался, сообщили ТАСС силовые структуры. По предварительным данным, причиной катастрофы стала техническая неисправность.

Собеседник агентства уточнил, что самолет упал в безлюдной местности. При ударе о землю воздушное судно загорелось.

Су-25 — бронированный дозвуковой всепогодный реактивный штурмовик. Он предназначен для поддержки сухопутных войск над полем боя, уничтожения наземных объектов и малоскоростных воздушных целей.

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Вячеслав Гладков
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