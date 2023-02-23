В Белгородской области упал самолет Минобороны России. Пилот погиб

В Белгородской области упал самолет Су-25 Минобороны России. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Причина произошедшего выясняется. Ситуация под контролем», — написал он.
Пилот боевого самолета катапультировался, сообщили ТАСС силовые структуры. По предварительным данным, причиной катастрофы стала техническая неисправность.
Собеседник агентства уточнил, что самолет упал в безлюдной местности. При ударе о землю воздушное судно загорелось.
Су-25 — бронированный дозвуковой всепогодный реактивный штурмовик. Он предназначен для поддержки сухопутных войск над полем боя, уничтожения наземных объектов и малоскоростных воздушных целей.