Летом состоится запуск первой в истории современной России миссии на Луну

В октябре 2022-го глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что через десять лет у России появится возможность осуществить высадку космонавтов на Луну. По его словам, после миссии «Луна-25» в будущем планируются «Луна-26», «Луна-27» и «Луна-28».