Летом состоится запуск первой в истории современной России миссии на Луну

Это будет первая миссия на Луну в истории современной России. Цель проекта — отправка автоматического зонда для исследований в районе южного полюса Луны. Планируется, что модуль будет посажен недалеко от кратера Богуславского.
В октябре 2022-го глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что через десять лет у России появится возможность осуществить высадку космонавтов на Луну. По его словам, после миссии «Луна-25» в будущем планируются «Луна-26», «Луна-27» и «Луна-28».
Последний раз высадка людей на Луну была осуществлена в 1972 году в рамках американской миссии «Аполлон-17».
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