Стриминговый сервис HBO Max отменил перезапуск сериала «Настоящая кровь». Об этом сообщил портал TV Line со ссылкой на контент-директора HBO Кейси Блойса.
Компания разрабатывала новый проект по мотивам «Настоящей крови» с 2020 года под руководством сценариста и продюсера Роберто Агирре-Сакаса («Ривердейл»). Однако, по словам Блойса, из него так ничего и не вышло.
Над несостоявшимся сериалом также работала сценаристка Джами О’Брайан («Бойтесь ходячих мертвецов, «Страна Рождества»). Исполнительным продюсером ремейка также должен был стать шоураннер оригинального проекта Алан Болл.
В феврале 2021 года Блойс утверждал, что перезапуска «Настоящей крови» не следует ждать в ближайшее время, хотя работа над ним продолжается. Специалист заявлял о сомнениях, которые были у компании насчет идеи нового шоу.
«У нас определенно есть сценарист, работающий над идеей, но я думаю, будет справедливо сказать, что работа не продвинулась так далеко, как думают люди. Шоу не выйдет в эфир в следующем году. Оно очень далеко от этого», — говорил Блойс.
Оригинальный сериал «Настоящая кровь», основанный на романах Шарлен Харрис «Тайны южных вампиров», вышел в 2014 году и стал хитом HBO. В проекте снимались Анна Пакуин, Стивен Мойер, Александр Скарсгард, Сэм Траммел и другие артисты.