Би-би-си экранизирует роман Агаты Кристи «Убить легко»

Корпорация Би-би-си экранизирует роман английской детективной писательницы Агаты Кристи «Убить легко» (1939), пишет The Hollywood Reporter.
В режиссерском кресле — британо-индийская кинематографистка Мину Гаур («Мир в огне»). Летом 2023 года ей предстоит снять по книге двухсерийную ленту. Хронометраж каждого эпизода — один час. О том, кто исполнит роли в картине, пока не сообщается.
Гаур заявила: «Я состою во всемирном клубе фанатов Агаты Кристи и потому очень рада возможности адаптировать одну из ее работ для кино. В „Убить легко“ меня привлекли дерзкие, классные, остроумные женщины — я в очередной раз была поражена, насколько восхитительны ее персонажи».
Согласно сюжету романа, экс-полицейский Люк Фицуильям следует поездом в Лондон и завязывает беседу с пожилой дамой по фамилии Пинкертон. Та направляется в Скотленд-Ярд — ей известно о серии убийств в ее маленьком городе Вичвуд. Она называет и следующую жертву.
Фицуильям ей не верит, а спустя время узнает, что на Пинкертон наехал автомобиль. При этом названный ей человек также погиб. Тогда отставной полицейский направляется в Вичвуд под видом собирателя фольклора.
В середине 1980-х «Убить легко» уже становился сценарной основой для киноленты — это была «Простота убийства» из серии «Детективы Агаты Кристи». Затем, в 2000-х, был снят сериал «Мисс Марпл», где Люка Фицуильяма сыграл малоизвестный на тот момент Бенедикт Камбербатч.
Ранее Би-би-си уже экранизировала ряд книг Агаты Кристи. В их числе — «И никого не стало», «Свидетель обвинения», «Испытание невиновностью», «Убийства по алфавиту» и «Бледный конь».