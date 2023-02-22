Би-би-си экранизирует роман Агаты Кристи «Убить легко»

Гаур заявила: «Я состою во всемирном клубе фанатов Агаты Кристи и потому очень рада возможности адаптировать одну из ее работ для кино. В „Убить легко“ меня привлекли дерзкие, классные, остроумные женщины — я в очередной раз была поражена, насколько восхитительны ее персонажи».