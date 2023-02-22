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В сети вышел трейлер фильма «Экзорцист Папы» c Расселлом Кроу

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:11

На ютуб-канале Rotten Tomatoes Trailers опубликовали трейлер фильма «Экзорцист Папы», в котором снялся Расселл Кроу («Гладиатор», «Игры разума», «Ной»). Хоррор выйдет на экраны 14 апреля.

Режиссером картины стал Джулиус Эйвери, снявший ранее «Самаритянина» и «Оверлорд». На создание фильма его вдохновили реальные события, произошедшие с католическим священником Габриэлем Амортом.

Аморт известен как один из самых знаменитых экзорцистов в истории. Он совершил десятки тысяч обрядов по изгнанию нечистой силы. Однажды папа римский лично попросил его помочь одержимому демоном мальчику.

Кроу сыграл в фильме Аморта, которому в ходе работы с ребенком пришлось столкнуться с самой страшной из возможных угроз: темные силы попытались овладеть им самим.

«Представь, что может произойти, если дьявол завладеет душой экзорциста Папы, — предупреждает героя один из кардиналов Ватикана. — Кто защитит тебя?» «Моя вера не требует защиты», — отвечает ему Аморт.

Помимо Кроу, в фильме снялись Франко Неро и Лорел Марсден, Дэниел Дзоватто, Алекс Эссо и Ральф Айнесон. Сценарий хоррора написали Майкл Петрони и Эван Спилиотопулос.

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Рассел КроуДжулиус ЭйвериФранко НероДэниел ДзоваттоАлекс ЭссоРальф Айнесон
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