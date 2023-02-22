В сети вышел трейлер фильма «Экзорцист Папы» c Расселлом Кроу

На ютуб-канале Rotten Tomatoes Trailers опубликовали трейлер фильма «Экзорцист Папы», в котором снялся Расселл Кроу («Гладиатор», «Игры разума», «Ной»). Хоррор выйдет на экраны 14 апреля.
Режиссером картины стал Джулиус Эйвери, снявший ранее «Самаритянина» и «Оверлорд». На создание фильма его вдохновили реальные события, произошедшие с католическим священником Габриэлем Амортом.
Аморт известен как один из самых знаменитых экзорцистов в истории. Он совершил десятки тысяч обрядов по изгнанию нечистой силы. Однажды папа римский лично попросил его помочь одержимому демоном мальчику.
Кроу сыграл в фильме Аморта, которому в ходе работы с ребенком пришлось столкнуться с самой страшной из возможных угроз: темные силы попытались овладеть им самим.
«Представь, что может произойти, если дьявол завладеет душой экзорциста Папы, — предупреждает героя один из кардиналов Ватикана. — Кто защитит тебя?» «Моя вера не требует защиты», — отвечает ему Аморт.
Помимо Кроу, в фильме снялись Франко Неро и Лорел Марсден, Дэниел Дзоватто, Алекс Эссо и Ральф Айнесон. Сценарий хоррора написали Майкл Петрони и Эван Спилиотопулос.