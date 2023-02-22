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Тяжелые взаимоотношения с отцом в эксклюзивном отрывке из драмы «Сын» Флориана Зеллера

Виктория Шанина
Сегодня в 18:51

Смотрим эксклюзивный отрывок из фильма «Сын» режиссера Флориана Зеллера на «Афише Daily». В ролике Николас (Зен МакГрат) рассказывает о своих тяжелых отношениях с отцом и его новой возлюбленной.

По сюжету Николас глубоко переживает развод родителей. Его отец Питер (Хью Джекман) решает уйти от своей жены и начать новую жизнь с другой женщиной.

Отношения отца и сына пройдут через серьезный кризис. Питер попытается вразумить ребенка и убедить его вновь посещать школу. Подросток же попросит переехать к Питеру и его новой семье.

Роли двух женщин в жизни Питера исполнили Лора Дерн и Ванесса Кирби. Также в фильме появится Энтони Хопкинс, знакомый зрителям по драме «Отец», тоже снятой Зеллером.

Музыку к картине написал лауреат «Оскара» и «Грэмми» Ханс Циммер. Сценарий ленты написал Зеллер на основе своей же театральной пьесы. Она превратится в кинотрилогию, третьей частью которой станет фильм «Мать».

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Хью ДжекманЛора ДернВанесса КирбиЭнтони ХопкинсХанс Циммер
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