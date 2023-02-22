Реклама
Новости

Netflix отказался от создания анимационного фильма о Gorillaz

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:28

Стриминговый сервис Netflix отказался от создания анимационного фильма об участниках группы Gorillaz. Об этом сообщил NME со ссылкой на фронтмена бенда Деймона Албарна.

Музыкант заявил, что анонсированный в октябре 2020 года проект был отменен, несмотря на то, что работа над ним велась в течение уже более года. «Это никогда не случится», — отметил Албарн.

«Стриминговая платформа, для которой мы делали фильм, отказалась от него. они начали паниковать, потому что создавали слишком много контента, и решили отозвать свое предложение о картине», — пояснил Албарн.

Фронтмен Gorillaz добавил, что специалист, с которым сотрудничала группа, перешел в другую компанию. Из‑за этого, по словам Албарна, коллектив «потерял своего ангела-хранителя».

«Голливуд довольно территориальный: если появляется новый парень, у него должно быть и будет другое мнение, даже если он втайне согласен со своим предшественником», — сказал музыкант.

Хотя кинопроект Gorillaz не состоится, группа по-прежнему выпускает музыку. Новый релиз — альбом «Cracker Island» — выйдет на лейбле Parlophone 24 февраля.

расскажите друзьям
теги
Netflix
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»