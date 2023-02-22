Netflix отказался от создания анимационного фильма о Gorillaz

Музыкант заявил, что анонсированный в октябре 2020 года проект был отменен, несмотря на то, что работа над ним велась в течение уже более года. «Это никогда не случится», — отметил Албарн.
«Стриминговая платформа, для которой мы делали фильм, отказалась от него. они начали паниковать, потому что создавали слишком много контента, и решили отозвать свое предложение о картине», — пояснил Албарн.
Фронтмен Gorillaz добавил, что специалист, с которым сотрудничала группа, перешел в другую компанию. Из‑за этого, по словам Албарна, коллектив «потерял своего ангела-хранителя».
«Голливуд довольно территориальный: если появляется новый парень, у него должно быть и будет другое мнение, даже если он втайне согласен со своим предшественником», — сказал музыкант.
Хотя кинопроект Gorillaz не состоится, группа по-прежнему выпускает музыку. Новый релиз — альбом «Cracker Island» — выйдет на лейбле Parlophone 24 февраля.