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Ханна Уоддингэм из «Теда Лассо» станет ведущей «Евровидения-2023»

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:40

Актриса Ханна Уоддингэм, сыгравшая владелицу футбольного клуба Ребекку Велтон в сериале «Тед Лассо», станет ведущей финала песенного конкурса «Евровидение-2023». Об этом сообщает Variety.

«В „Евровидении“ есть что‑то особенное, поэтому я являюсь его ярым поклонником уже много лет — от товарищества всех участников за кулисами до эпического масштаба шоу», — сказала она.

Соведущими актрисы станут судья «Britain’s Got Talent» Алеша Диксон, украинская певица Юлия Санина и телеведущий Грэм Нортон. Последний — давний комментатор «Евровидения» на Би-би-си. Во время финала он будет чередовать обязанности ведущего и комментатора.

«Евровидение-2023» пройдет в Ливерпуле, финал намечен на 12 мая. Конкурс должен был пройти на территории Украины, однако из соображений безопасности организаторы приняли решение перенести его в Великобританию.

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Ханна УоддингэмАлеша ДиксонГрэм Нортон
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