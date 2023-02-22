Ханна Уоддингэм из «Теда Лассо» станет ведущей «Евровидения-2023»

Актриса Ханна Уоддингэм, сыгравшая владелицу футбольного клуба Ребекку Велтон в сериале «Тед Лассо», станет ведущей финала песенного конкурса «Евровидение-2023». Об этом сообщает Variety.
«В „Евровидении“ есть что‑то особенное, поэтому я являюсь его ярым поклонником уже много лет — от товарищества всех участников за кулисами до эпического масштаба шоу», — сказала она.
Соведущими актрисы станут судья «Britain’s Got Talent» Алеша Диксон, украинская певица Юлия Санина и телеведущий Грэм Нортон. Последний — давний комментатор «Евровидения» на Би-би-си. Во время финала он будет чередовать обязанности ведущего и комментатора.
«Евровидение-2023» пройдет в Ливерпуле, финал намечен на 12 мая. Конкурс должен был пройти на территории Украины, однако из соображений безопасности организаторы приняли решение перенести его в Великобританию.