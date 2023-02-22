Suede исполнили кавер на «Because the Night» Патти Смит с Концертным оркестром Би-би-си

«Because the Night» — один из главных хитов Патти Смит. Изначально авторство наработок к нему принадлежало Брюсу Спрингстину, однако он не был доволен тем, как ему удалось развить идею песни, и он передал ее исполнительнице (так же случилось, например, с треком «Fire», который должен был достаться Элвису Пресли, но перешел в руки The Pointer Sisters). Певица дополнила ее и выпустила на своей третьей пластинке «Easter», одной из ключевых записей Смит наряду с «Horses» и «Radio Ethiopia».