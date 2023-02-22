Тиктокерка показала, как отец грустно ждет посетителей в своем ресторане, и сделала место популярным

Отец Дженнифер Ли открыл в Санта-Розе в Калифорнии свое заведение Lee’s Noodle House, но в первое время в нем не было гостей — жители района не знали об открытии или предпочитали ходить в знакомые места. Девушка опубликовала в тиктоке видео, которое подписала фразой «Мне так грустно видеть, как мои родители просто ждут, пока клиенты войдут в дверь, чтобы поесть в их вьетнамском ресторане». На ролике видно, что заведение полностью готово к приему гостей: в чистом помещении аккуратно расставлены накрытые столы и стулья, везде висят гирлянды и другие украшения. Но там никого, кроме мужчины за барной стойкой, который с тоской смотрит на дверь.