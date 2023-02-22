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Тиктокерка показала, как отец грустно ждет посетителей в своем ресторане, и сделала место популярным

Сегодня в 18:07

Отец Дженнифер Ли открыл в Санта-Розе в Калифорнии свое заведение Lee’s Noodle House, но в первое время в нем не было гостей — жители района не знали об открытии или предпочитали ходить в знакомые места. Девушка опубликовала в тиктоке видео, которое подписала фразой «Мне так грустно видеть, как мои родители просто ждут, пока клиенты войдут в дверь, чтобы поесть в их вьетнамском ресторане». На ролике видно, что заведение полностью готово к приему гостей: в чистом помещении аккуратно расставлены накрытые столы и стулья, везде висят гирлянды и другие украшения. Но там никого, кроме мужчины за барной стойкой, который с тоской смотрит на дверь.

Под роликом Дженнифер Ли оставила адрес закусочной и слова «если хотите побывать здесь, знайте, что мои родители готовят вкусную вьетнамскую еду». Надежды, возложенные на алгоритмы тиктока, оправдались — видео посмотрели более миллиона раз, и комментаторы пообещали заглянуть в Lee’s Noodle House. Вскоре под роликом появились отзывы от тех, кто уже сходил в заведение и остался в восторге. Посетителей становилось больше и больше — в соцсетях ресторана даже появилось извинение за увеличившееся время ожидания и благодарность за поддержку. «Я просто сняла видео, чтобы немного помочь родителям, — рассказала Ли. — Я не ожидала, что будет столько просмотров, думала, что ролик увидит пара человек».

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