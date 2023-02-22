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В Манеже открылась выставка «Первая позиция. Русский балет»

Виктория Шанина
Сегодня в 13:14

21 февраля петербургский Центральный выставочный зал «Манеж», бюро Planet9 и РОСИЗО открыли выставку «Первая позиция. Русский балет». Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы экспозиции.

Выставка посвящена истории создания и развития балетного танца в России. На ней собраны рассказы о произведениях, покоривших мир, исторических событиях, легендах — балетмейстерах, хореографах, композиторах и танцовщиках, чьи имена вошли в историю индустрии, а также о знаменитой системе балетного образования.

Проект расположился в сложном многоуровневом пространстве, в котором на эволюцию российского балета можно взглянуть под призмой истории страны, культурных, политических и научных революций. Гости выставки смогут посмотреть на мир балета из разных позиций: из‑за кулис и технической зоны, из зрительного зала, находясь в партере или в ложе.

Организаторы собрали в одном месте уникальные почти 1000 экспонатов из 40 музеев, архивов и библиотек Петербурга, Москвы и других городов России. А сопровождает их аудиогид, озвученный артистами Юлией Рутберг и Игорем Миркурбановым.

Среди представленных на выставке предметов — артефакты из истории русского балета, полотна Михаила Врубеля и Зинаиды Серебряковой, уникальные исторические костюмы, среди которых пачка Галины Улановой для партии «Умирающий лебедь» и пуанты Матильды Кшесинской, личные вещи Петра Чайковского, Агриппины Вагановой и Александра Бенуа, афиши «Русских сезонов», архивные видеозаписи и фотографии.

«Я счастлива, что этот год начинается так интенсивно, интересно. Если еще пять-шесть лет назад все работали над проектами самостоятельно, то сейчас мы видим, как институции объединяются и в результате получается очень интересный синтез», — сказала директор департамента музеев и внешних коммуникаций Минкультуры России Елена Харламова.

Соавтор концепции, директор ЦВЗ «Манеж» Анна Ялова отмечает, что название «Первая позиция. Русский балет» было выбрано не случайно: этот вид искусства занимает особое место в культуре страны, он повлиял на развитие хореографического мастерства, балетной педагогики и музыкального искусства.

«Эта выставка хранит много тайн, сюрпризов. Наши художники работали в архивах, чтобы современные зрители увидели то, что не показывали уже 200–300 лет, знали свою историю и гордились ею. У нас великие соотечественники, которые написали историю современного балета», — отмечает Ялова.

Выставку «Первая позиция. Русский балет» в «Манеже» можно посетить до 21 мая 2023 года. Билеты можно найти на сайте «Афиши».

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Юлия РутбергМихаил ВрубельЗинаида СеребряковаГалина УлановаМатильда КшесинскаяПетр ЧайковскийАгриппина Ваганова
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