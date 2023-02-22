В Манеже открылась выставка «Первая позиция. Русский балет»

«Я счастлива, что этот год начинается так интенсивно, интересно. Если еще пять-шесть лет назад все работали над проектами самостоятельно, то сейчас мы видим, как институции объединяются и в результате получается очень интересный синтез», — сказала директор департамента музеев и внешних коммуникаций Минкультуры России Елена Харламова.