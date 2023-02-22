В России состоялась цифровая премьера французской комедии «Новая игрушка»

Чтобы заработать хоть какие‑то деньги, Сами устраивается в магазин игрушек, где и встречает 11-летнего Александра. Там он приказывает подчиненным отца «купить» сына марокканских мигрантов. Сами сначала сопротивляется, но чек в 2000 евро меняет его мнение.