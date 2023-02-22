В России состоялась цифровая премьера французской комедии «Новая игрушка»

В Kion состоялась эксклюзивная премьера комедии «Новая игрушка» — ремейка хита 1976 года «Игрушка». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра.
Картина рассказывает о сыне марокканских мигрантов Сами. Его беременная жена вместе с коллегами борется за сохранение завода игрушек, который миллиардер Филипп Этьен, воспитывающий избалованного сына Александра, планирует снести.
Чтобы заработать хоть какие‑то деньги, Сами устраивается в магазин игрушек, где и встречает 11-летнего Александра. Там он приказывает подчиненным отца «купить» сына марокканских мигрантов. Сами сначала сопротивляется, но чек в 2000 евро меняет его мнение.
Основные элементы сюжета в современной интерпретации не изменились, авторы лишь сделали упор на тему социального неравенства. «Новая игрушка», как и оригинал, посвящена конфликту отцов и детей, чувствующих себя преданными и оставленными.
Главную роль в фильме исполнил обладатель премии Каннского кинофестиваля за лучшую актерскую игру Жамель Деббуз, сыгравший в «Амели». В качестве режиссера выступил Джеймс Ют («Тупик», «Неуловимый Люк», «Любовь с препятствиями»).