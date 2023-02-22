Кристоф Вальц и Дэвид Кастанеда в трейлере шоу «Самая опасная игра: Нью-Йорк»

На ютуб-канале The Roku Channel опубликовали трейлер проекта «Самая опасная игра: Нью-Йорк» — второго сезона сериала, основанного на рассказе Ричарда Коннелла «Самая опасная игра». Продолжение шоу выйдет в эфир 10 марта.
Оно расскажет о неудачливом бойце Викторе Суэро, который соглашается на участие в смертельно опасной игре ради спасения сестры. Девушку похищают и требуют за нее выкуп, который Суэро нечем оплатить.
В итоге герой ввязывается в гонку, во время которой за ним охотятся самые отъявленные в мире головорезы. Цель Суэро — выжить как можно дольше, ведь за каждый час он получает огромную сумму на своем счете, и убить своих преследователей раньше, чем это сделают они.
Организатором игры выступает Майлз Селларс, которого в шоу сыграл Кристоф Вальц. В роли Суэро в проекте появился Дэвид Кастанеда, известный по сериалу «Академия „Амбрелла“». Он заменил в «Самой опасной игре» Лиама Хемсворта.
«Мысль о мужчине, который получил возможность зарабатывать деньги для обеспечения своей сестры, напомнила мне о моей семье, их сложностях и изобретательности в трудную минуту», — признался Кастанеда.
Помимо Вальца и Кастанеды, в сериале снялись Анна Ганн, Сиара Браво, Мартина Ортис Луис и Аарон Пул. Создателями «Самой опасной игры: Нью-Йорк» выступили режиссер Сэм Хилл и сценарист Ник Сантора.
Оригинальное шоу придумали Сантора, Джош Хармон и Скотт Элдер для уже несуществующей стриминговой платформы Quibi. Первый сезон вышел 6 апреля 2020 года.