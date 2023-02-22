Кристоф Вальц и Дэвид Кастанеда в трейлере шоу «Самая опасная игра: Нью-Йорк»

В итоге герой ввязывается в гонку, во время которой за ним охотятся самые отъявленные в мире головорезы. Цель Суэро — выжить как можно дольше, ведь за каждый час он получает огромную сумму на своем счете, и убить своих преследователей раньше, чем это сделают они.