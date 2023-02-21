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В Петербурге выпустили зин о бездомных женщинах

Юлия Онодэра
Сегодня в 02:41

В Петербурге проект «Мы бездомные» представил зин под названием «На улице», посвященный жизни бездомных женщин. Об этом сообщило издание «Бумага».

Зин представляет собой фотопроект, сопровождающийся текстами о бездомности. Среди них — «Манифест бездомности», рассказывающий о типах людей, которые оказываются уязвимы в силу отсутствия собственного жилья.

Также в зин включили эссе о проблемах бездомных женщин, список их главных страхов и интервью. В публикациях условия их жизни сравнили с жизнью женщин-военный в годы Великой Отечественной войны.

«Белье стирать негде, поэтому, если во время месячных нет прокладок, его нужно просто выкидывать, оно не поддается восстановлению. Гимнастерок и портянок нет, да и ветоши взять негде. Отсюда — хронические болезни органов малого таза, циститы», — пояснила автор.

Она отметила, что о нуждах бездомных женщин редко говорят даже среди соцработников НКО. «Это настолько „серая“, малоизученная зона, что о многих проблемах и болях бездомных женщин мы просто не знаем и даже не задумываемся», — подчеркнули в зине.

На финальных страницах команда зина опубликовала перечень адресов, где бездомные женщины могут найти помощь. Им предлагают оплатить ночлег, а также обеспечить средствами гигиены и болеутоляющими.

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