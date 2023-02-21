В Петербурге выпустили зин о бездомных женщинах

«Белье стирать негде, поэтому, если во время месячных нет прокладок, его нужно просто выкидывать, оно не поддается восстановлению. Гимнастерок и портянок нет, да и ветоши взять негде. Отсюда — хронические болезни органов малого таза, циститы», — пояснила автор.