В Петербурге выпустили зин о бездомных женщинах

Зин представляет собой фотопроект, сопровождающийся текстами о бездомности. Среди них — «Манифест бездомности», рассказывающий о типах людей, которые оказываются уязвимы в силу отсутствия собственного жилья.
Также в зин включили эссе о проблемах бездомных женщин, список их главных страхов и интервью. В публикациях условия их жизни сравнили с жизнью женщин-военный в годы Великой Отечественной войны.
«Белье стирать негде, поэтому, если во время месячных нет прокладок, его нужно просто выкидывать, оно не поддается восстановлению. Гимнастерок и портянок нет, да и ветоши взять негде. Отсюда — хронические болезни органов малого таза, циститы», — пояснила автор.
Она отметила, что о нуждах бездомных женщин редко говорят даже среди соцработников НКО. «Это настолько „серая“, малоизученная зона, что о многих проблемах и болях бездомных женщин мы просто не знаем и даже не задумываемся», — подчеркнули в зине.
На финальных страницах команда зина опубликовала перечень адресов, где бездомные женщины могут найти помощь. Им предлагают оплатить ночлег, а также обеспечить средствами гигиены и болеутоляющими.