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Apple запантетовала ремешок для часов, меняющий цвет

Юлия Онодэра
Сегодня в 01:49

Компания Apple запантетовала ремешок для часов Apple Watch, который способен менять цвет в соответствии с желаниями владельца. Об этом сообщил Apple Insider.

Ремешок выполнен с использованием технологии электрохромных элементов — полимерных нитей, которые под напряжением меняют цвет. По словам представителей Apple, ремешок можно будет настраивать, не снимая устройство.

При этом доступны для пользователей будут не только разные цвета, но и узоры, и даже текстовые элементы. Более того, ремешок возможно настроить таким образом, чтобы он прокручивал текстовые сообщения, как новостную ленту.

В компании предполагают, что владельцы Apple Watch захотят изменять цвет ремешка в тон своей одежды, а также использовать смену дизайна для уведомлений от различных приложений.

Когда новинка появится в продаже, в Apple не уточнили. Пока о планах вывести запатентованные ремешки на рынок ничего не известно.

В данный момент персонализация ремешков Apple Watch доступна только при покупке различных моделей — они выпускаются в силиконовом, стальном, кожаном и других вариантах.

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