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«Мосфильм» закроет единственную в России лабораторию по проявке кинопленки

Дарья Мельникова
Сегодня в 22:03

С 1 марта «Мосфильм» закроет единственную в России лабораторию по проявке кинопленки. Об этом сообщается на сайте киностудии.

По данным Mash, «Мосфильм» закупал из‑за рубежа пленку «Кодак», так как отечественные компании «Тасма» и «Славич» отказались от ее производства еще в нулевых. Однако после введения санкций продолжать покупать западную пленку и ее реактивы для проявки стало дорого.

Последними работами лаборатории киностудии стала драма Павла Лунгина «Братство», экранизация романа «Ненастье» Алексея Иванова и съемка Парада Победы по заказу Оливера Стоуна.

В настоящее время пленку для съемки до сих пор используют известные режиссеры вроде Квентина Тарантино и Пола Томаса Андерсона. С ее помощью также были созданы сериалы «Во все тяжкие», «Мир Дикого Запада» и «Американская история ужасов».

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Kodak
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Квентин ТарантиноПавел ЛунгинАлексей ИвановОливер СтоунТомас Андерсон
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