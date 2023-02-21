«Мосфильм» закроет единственную в России лабораторию по проявке кинопленки

По данным Mash, «Мосфильм» закупал из‑за рубежа пленку «Кодак», так как отечественные компании «Тасма» и «Славич» отказались от ее производства еще в нулевых. Однако после введения санкций продолжать покупать западную пленку и ее реактивы для проявки стало дорого.