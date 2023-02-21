С 1 марта «Мосфильм» закроет единственную в России лабораторию по проявке кинопленки. Об этом сообщается на сайте киностудии.
По данным Mash, «Мосфильм» закупал из‑за рубежа пленку «Кодак», так как отечественные компании «Тасма» и «Славич» отказались от ее производства еще в нулевых. Однако после введения санкций продолжать покупать западную пленку и ее реактивы для проявки стало дорого.
Последними работами лаборатории киностудии стала драма Павла Лунгина «Братство», экранизация романа «Ненастье» Алексея Иванова и съемка Парада Победы по заказу Оливера Стоуна.
В настоящее время пленку для съемки до сих пор используют известные режиссеры вроде Квентина Тарантино и Пола Томаса Андерсона. С ее помощью также были созданы сериалы «Во все тяжкие», «Мир Дикого Запада» и «Американская история ужасов».