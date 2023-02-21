Ученые Кембриджского университета: четырехдневная рабочая неделя обогащает бизнес

Ученые Кембриджского университета оценили результаты крупнейшего в мире эксперимента с четырехдневной неделей. Они выяснили, что такой график работы положительно сказывается и на бизнесе, и на сотрудниках, сообщил Study Finds.
По словам специалистов, четырехдневная рабочая неделя помогла компаниям, участвующим в эксперименте, увеличить выручку на 1,4%. Также она сократила число больничных на 65% и увольнений на 57%.
В связи с этим 18 из 61 организаций, тестировавших сокращенную на 20% времени рабочую неделю, уже объявили, что оставят четырехдневный график навсегда. В целом 92% компаний заявили, что готовы продолжить эксперимент.
Ученые отметили, что шанс выгорания у сотрудников, работающих по четыре дня в неделю, меньше на 71%. Участники эксперимента сказали, что спустя полгода после его начала испытывают на 39% меньше стресса, чем ранее.
Они рассказали, что тратили появившееся свободное время на выполнение повседневных задач, например на шопинг или работу по дому. Это позволяло им полноценно отдыхать в субботу и воскресенье.
Кроме того, у сотрудников появилось время на хобби — спорт, кулинарию, создание музыки — или волонтерство. Также некоторые из них решили повысить свою квалификацию.
«Перед испытанием многие задавались вопросом, увидим ли мы увеличение производительности, чтобы компенсировать сокращение рабочего времени, но это именно то, что мы обнаружили», — заявил профессор Брендан Берчелл, руководящий исследованием.
По словам Берчелла, сотрудники компаний сами искали способы стать продуктивнее. В частности, они сократили долгие совещания с большим числом участников, ввели «периоды сфокусированной работы» без перерывов, изменили правила ведения переписки по электронной почте, создали чек-листы задач на день.
Эксперимент продемонстрировал только два случая неудачного перехода на четырехдневную неделю. Ими стали крупная компания, увеличившая рабочую нагрузку, и креативная фирма, отказавшаяся от рабочего чата, в котором в ходе общения часто появлялись новые идеи.