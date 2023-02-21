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Публикуем эксклюзивный фрагмент «Марлоу» — нуар-триллера о частном детективе в Лос-Анджелесе 50-х

Семён Гудошников
Сегодня в 19:06

23 февраля в российский прокат выходит нуар-триллер «Марлоу» Нила Джордана («Интервью с вампиром», «Жестокая игра»). Компания «Парадиз», выпускающая фильм в России, поделилась с нами эксклюзивным фрагментом. Купить билет на один из сеансов можно на «Афише».

Действие картины разворачивается в Лос-Анджелесе 1950-х годов. В центре сюжета — частный детектив Филип Марлоу, роль которого исполнил Лиам Нисон. К нему обращается богатая блондинка (ее играет Диана Крюгер) с просьбой выяснить, куда пропал ее возлюбленный.

Тривиальное на первый взгляд дело оборачивается серьезным и крайне опасным расследованием. Оно вскроет правду не только о самой клиентке и ее близких, но и о наиболее влиятельных людях Голливуда.

Сценарий картины написал Уилльям Монахан («Отступники») по мотивам романа Джона Бэнвилла «Блондинка с черными глазами». Кроме Нисона и Крюгер в фильме снялись Алан Молони, Стелла Стокер, Франсуа Арно и Даррелл Д’Силва.

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Нил ДжорданЛиам НисонДиана КрюгерУилльям МонаханДжон БэнвиллФрансуа Арно
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