Росавиация: зарубежные перевозчики увеличили объем транзитных полетов через Россию на 8%

Зарубежные авиакомпании с января 2023 года увеличили объем транзитных перелетов через российское воздушное пространство. Об этом написал «Коммерсант» со ссылкой на Росавиацию.
В ведомстве отметили, что перевозчики выбирают кратчайшие маршруты, которые проходят через территорию России. Лидерами по наращиванию рейсов через Россию стали китайские авиалинии, Air India и «Белавиа».
Китайские авиакомпании совершают около 60 полетов в день, Air India — по 20 рейсов, «Белавиа» — 16 рейсов. Кроме того, через территорию России начали летать самолеты вьетнамской Hang Khong Viet Nam и филиппинской Philippine Airlines.
«Выполняя транзитные полеты через Россию, иностранные авиакомпании Юго-Востока и Азии имеют существенные экономические преимущества перед авиакомпаниями недружественных стран, полеты которых в настоящее время в/из России приостановлены из‑за санкций», — заявили в Росавиации.
Страны Европы ввели запрет на выполнение рейсов российских авиакомпаний через свою территорию. В ответ на это Россия запретила перевозчикам 36 государств летать через территорию России.