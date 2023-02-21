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Росавиация: зарубежные перевозчики увеличили объем транзитных полетов через Россию на 8%

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:09

Зарубежные авиакомпании с января 2023 года увеличили объем транзитных перелетов через российское воздушное пространство. Об этом написал «Коммерсант» со ссылкой на Росавиацию.

В ведомстве отметили, что перевозчики выбирают кратчайшие маршруты, которые проходят через территорию России. Лидерами по наращиванию рейсов через Россию стали китайские авиалинии, Air India и «Белавиа».

Китайские авиакомпании совершают около 60 полетов в день, Air India — по 20 рейсов, «Белавиа» — 16 рейсов. Кроме того, через территорию России начали летать самолеты вьетнамской Hang Khong Viet Nam и филиппинской Philippine Airlines.

«Выполняя транзитные полеты через Россию, иностранные авиакомпании Юго-Востока и Азии имеют существенные экономические преимущества перед авиакомпаниями недружественных стран, полеты которых в настоящее время в/из России приостановлены из‑за санкций», — заявили в Росавиации.

Страны Европы ввели запрет на выполнение рейсов российских авиакомпаний через свою территорию. В ответ на это Россия запретила перевозчикам 36 государств летать через территорию России.

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РосавиацияКоммерсант
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