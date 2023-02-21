Дэвид Финчер: третьего сезона «Охотника за разумом» не будет

Сериал рассказывает об агентах ФБР, проводящих интервью с серийными убийцами для понимания их образа мыслей и раскрытия текущих преступлений. В частности, второй сезон был сосредоточен на серии из 28 убийств в Атланте, которые происходили с 1979 по 1981 год.