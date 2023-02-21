Дэвид Финчер: третьего сезона «Охотника за разумом» не будет

Netflix не планирует снимать продолжение драматического сериала «Охотник за разумом». Об этом режиссер Дэвид Финчер заявил журналистам французского издания Le Journal du Dimanche.
«Это слишком дорогое шоу, и, по мнению Netflix, мы не привлекли достаточно большую аудиторию, чтобы оправдать его бюджет. Я их не виню, они пошли на риск, запустив сериал в производство», — сказал Финчер.
Первый сезон «Охотника за разумом» вышел в 2017 году, а второй — в 2019-м. Зрители и критики хорошо встретили шоу, однако высоких рейтингов оно не показало.
Сериал рассказывает об агентах ФБР, проводящих интервью с серийными убийцами для понимания их образа мыслей и раскрытия текущих преступлений. В частности, второй сезон был сосредоточен на серии из 28 убийств в Атланте, которые происходили с 1979 по 1981 год.