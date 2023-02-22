Побегать от мамонта и встретиться с Эйнштейном: цифровой художник «изобрел машину времени»

Возможности искусственного интеллекта дают волю фантазии: с помощью него можно реализовать даже самые креативные задумки. Так, используя нейросети и Photoshop, некий цифровой художник решил побывать в прошлом. «Я был большим поклонником „Назад в будущее“, и как только у меня появилась возможность самому „построить“ машину времени, я почувствовал, что лучший способ отпраздновать это — как следует повеселиться», — рассказывает он. Так появился персонаж по имени Стелфи: «Стелфи — это забавный парень, который с иронией относится к жизни, удачливый путешественник, убегающий от обычной жизни в измерение, где все возможно».
Художник запустил проект в соцсетях, и чтобы максимально глубоко погрузить пользователей в свой замысел, на первом изображении показал «пульт дистанционного управления, работающий на солнечной энергии», который якобы позволяет ему путешествия во времени. «Он отображает солнечную энергию, состояние батареи, плотность деформации времени и так далее», — гласит подпись к фото.
Жизнь Стелфи не бывает скучной: на снимках можно увидеть, как ему приходится то полностью обнаженным спасаться от мамонта, то уворачиваться от вражеского камня во время обороны средневекового английского замка. Кадры сопровождаются забавными подписями: например, под фотографией с троянским конем написано «Болтал с Одиссеем и, кажется, упомянул идею спрятать кучу солдат в деревянной лошади. Надеюсь, я не испортил ваше будущее». Еще Стелфи удалось «повидаться» с историческими личностями: он «сделал селфи» с Пабло Пикассо, Альбертом Эйнштейном и Чарли Чаплином.
Автор проекта пока привыкает к вниманию, которое ему удалось привлечь. «Я знал, что искусственный интеллект — горячая тема, но я не учитывал силу, которую имеют социальные сети», — поделился он.
* Instagram принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.