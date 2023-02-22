Побегать от мамонта и встретиться с Эйнштейном: цифровой художник «изобрел машину времени»

Возможности искусственного интеллекта дают волю фантазии: с помощью него можно реализовать даже самые креативные задумки. Так, используя нейросети и Photoshop, некий цифровой художник решил побывать в прошлом. «Я был большим поклонником „Назад в будущее“, и как только у меня появилась возможность самому „построить“ машину времени, я почувствовал, что лучший способ отпраздновать это — как следует повеселиться», — рассказывает он. Так появился персонаж по имени Стелфи: «Стелфи — это забавный парень, который с иронией относится к жизни, удачливый путешественник, убегающий от обычной жизни в измерение, где все возможно».